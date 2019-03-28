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ЦСКА выиграл у СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

22:11, 28.03.2019
ЦСКА выиграл у СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Фото: probukmeker.ru

Московский ЦСКА одержал победу в первом матче полуфинала Кубка Гагарина 2019 (1:2, 0-1 в серии).

При это петербургский клуб перебросал соперника со счетом 37:12, а так же судьи отменили гол СКА во втором периоде, заброшенный Евгением Кетовым. Официальная причина — визуальная помеха вратарю.

Голкипер московских «армейцев» Илья Сорокин отразил 36 бросков из 37, вратарь питерской команды Магнус Хелльберг сумел парировать 10 бросков из 12.


СпортХоккей
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