ЦСКА выиграл у СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Московский ЦСКА одержал победу в первом матче полуфинала Кубка Гагарина 2019 (1:2, 0-1 в серии).
При это петербургский клуб перебросал соперника со счетом 37:12, а так же судьи отменили гол СКА во втором периоде, заброшенный Евгением Кетовым. Официальная причина — визуальная помеха вратарю.
Голкипер московских «армейцев» Илья Сорокин отразил 36 бросков из 37, вратарь питерской команды Магнус Хелльберг сумел парировать 10 бросков из 12.
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