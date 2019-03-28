Игроки «Ак Барса» Яруллин и Михеев вызваны в олимпийскую сборную России

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин и нападающий казанского клуба Артем Михеев вызваны в олимпийскую сборную России для участия в выставочных матчах против сборной Белоруссии. Тренерский штаб команды во главе с Олегом Браташом назвал 28 игроков, которые сыграют в Минске 5 и 6 апреля. Обе встречи пройдут на «Чижовка-арене» и начнутся в 20.00 мск и 17.00 мск соответственно.

Полный состав олимпийской сборной России выглядит следующим образом:

Вратари — Артем Загидуллин («Металлург»), Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо», Москва).

Защитники: Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все — «Локомотив»), Николай Демидов («Сибирь»), Егор Рыков («Сочи»), Виктор Антипин («Металлург»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Евгений Кулик («Спартак»), Иван Мищенко («Адмирал»).

Нападающие: Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все — «Локомотив»), Артем Федоров, Антон Злобин, Александр Хохлачев (все — «Спартак»), Артем Михеев («Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Игорь Руденков («Амур»), Артем Швец-Роговой, Алексей Макеев (оба — «Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Богдан Якимов («Северсталь»).