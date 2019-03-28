Минсельхоз РФ предложил в три раза увеличить квоту на ввоз турецких томатов

Министерство сельского хозяйства РФ предложило увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в три раза — с 50 до 150 тысяч тонн. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что Россельхознадзор с 1 мая 2018 года снял ограничения по предприятиям на ввоз в Россию томатов из Турции.

Экспорт томатов осуществляется в рамках действующей квоты в объеме 50 тыс. тонн. Ввоз разрешен из мест производства, где нет томатной моли.