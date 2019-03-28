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BBC извинилась перед Порошенко и выплатит ему компенсацию за материал о взятке адвокату Трампа

16:48, 28.03.2019
BBC извинилась перед Порошенко и выплатит ему компенсацию за материал о взятке адвокату Трампа
Фото: flickr.com

Британская телерадиовещательная корпорация BBC выплатит компенсацию президенту Украины Петру Порошенко за материал о взятке адвокату президента США Дональда Трампа.

Также компания извинилась перед Порошенко, говорится в сообщении издания.

Статья, о которой идет речь, была выпущена в мае прошлого года. В нем утверждалось, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил взятку в размере около $400 тыс. от представителей украинской власти за организацию встречи лидеров двух стран. После публикации Порошенко подал в суд на BBC с обвинением в клевете.

Напомним, в конце прошлого года Федеральный суд Манхэттена приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения.

Коэна признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушениях правил финансирования предвыборных кампаний и даче ложных показаний.

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