Экс-адвокат Трампа получил 3 года тюрьмы
Федеральный суд Манхэттена приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения.
Коэна признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушениях правил финансирования предвыборных кампаний и даче ложных показаний, сообщает The New York Times.
Ранее Коэн признал вину из-за уклонения от уплаты налогов, нарушений правил финансирования предвыборных кампаний и дачи ложных показаний по поводу строительства небоскреба «Трамп-Тауэр» в Москве.
Напомним, из-за признаний Коэна президента США Дональда Трампа вновь обвинили в подконтрольности Москве.
Ранее стало известно, что компания The Trump Organization президента США Дональда Трампа планировала подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве.ОбществоВласть
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