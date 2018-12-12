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Экс-адвокат Трампа получил 3 года тюрьмы

21:39, 12.12.2018
Экс-адвокат Трампа получил 3 года тюрьмы
Фото: pixabay.com

Федеральный суд Манхэттена приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения.

Коэна признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушениях правил финансирования предвыборных кампаний и даче ложных показаний, сообщает The New York Times.

Ранее Коэн признал вину из-за уклонения от уплаты налогов, нарушений правил финансирования предвыборных кампаний и дачи ложных показаний по поводу строительства небоскреба «Трамп-Тауэр» в Москве.

Напомним, из-за признаний Коэна президента США Дональда Трампа вновь обвинили в подконтрольности Москве.

Ранее стало известно, что компания The Trump Organization президента США Дональда Трампа планировала подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве.

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