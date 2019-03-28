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Промышленность

В России появится производство газовых турбин большой мощности

14:19, 28.03.2019
В России появится производство газовых турбин большой мощности
Фото: realnoevremya.ru

В России создадут производство газовых турбин большой мощности.

Согласно постановлению правительства, турбины предназначены для предприятий топливно-энергетического комплекса. Это позволит обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на рынках, а также технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий.

Стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей. В бюджете на ближайшие три года на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. Еще столько же привлекут из внебюджетных источников.

Планируется, что минимальный выпуск газовых турбин средней и большой мощности до конца 2032 года должен составить не менее 22 штук.

Промышленность
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