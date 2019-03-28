Володин назвал самый важный из принятых Госдумой мартовских законов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума самой важной из принятых депутатами инициатив в марте.

По его словам, закон коснется более 4 млн россиян, а главная цель документа — финансовая поддержка пожилых людей.

«Его цель [закона] — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая заработная плата», — цитирует Володина «Парламентская газета».

Кроме того, по итогам марта спикер Госдумы отметил работу комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Среди активных депутатов Володин особо выделил коммуниста Николая Коломейцева, представителя ЛДПР Ярослава Нилова, Анатолия Аксакова из фракции «Справедливая Россия» и Андрея Макарова, представляющего партию «Единая Россия».

Напомним, Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума 21 марта. Устанавливается, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.