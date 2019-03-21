Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Государственная дума РФ в четверг, 21 марта, на пленарном заседании приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Закон был подготовлен в рамках реализации послания президента России Владимира Путина. Устанавливается, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.
По словам председателя парламента Вячеслава Володина, люди получат доплаты в полном объеме и пенсию, которая проиндексирована на 7%. При этом перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.
«Людям не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.
Совет Федерации рассмотрит проект в конце марта.
Напомним, ранее Минтруд РФ разъяснил новую схему индексации пенсий.ОбществоВласть
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