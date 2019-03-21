Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Государственная дума РФ в четверг, 21 марта, на пленарном заседании приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Закон был подготовлен в рамках реализации послания президента России Владимира Путина. Устанавливается, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.

По словам председателя парламента Вячеслава Володина, люди получат доплаты в полном объеме и пенсию, которая проиндексирована на 7%. При этом перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.

«Людям не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

Совет Федерации рассмотрит проект в конце марта.

Напомним, ранее Минтруд РФ разъяснил новую схему индексации пенсий.