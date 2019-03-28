Снайперские винтовки «Точность» поступили на вооружение Росгвардии

Росгвардия получила новые отечественные снайперские винтовки ORSIS T-5000, известные как «Точность».

Винтовки поступили на вооружение спецназа, который будет использовать их в различных контртеррористических операциях.

По мнению представителей Росгвардии, «это лучшие винтовки, что у них были», а сравниться с ними могут только снайперские винтовки финской компании SAKO, сообщает ТАСС.

ORSIS T-5000 разработана оружейным заводом «Промтехнологии». Оружие может использоваться с патронами разного калибра, в том числе 7,62 мм и 8,6 мм. Масса винтовки около 6 кг, она может эффективно поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. метров.

Напомним, ранее российская оборонная компания разработала проект беспилотника с винтовкой.