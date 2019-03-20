Российская оборонная компания разработала проект беспилотника с винтовкой

Российская оборонная компания «Алмаз-Антей» разработала концепцию беспилотного летательного аппарата с винтовкой.

Согласно снимкам из патентной заявки, конструкция состоит из фюзеляжа с вмонтированным в него автоматом. Предварительно, речь идет о самозарядном карабине «Вепрь-12», разработанном на основе автомата Калашникова.

Американское издание Futurism отмечает, что совершенно непонятно, каким образом беспилотник приводится в движение, при этом отмечая, что разработка носит странный и пугающий характер.

Другие детали российского проекта на данный момент неизвестны.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало видео испытания беспилотника «Посейдон».