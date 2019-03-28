Россияне рассказали о самых раздражающих привычках коллег по работе

Около 12% россиян назвало курение самой раздражающей и неприятной привычкой коллег по работе. Данные опроса приводит сервиса по поиску работы Superjob.

На втором месте находится привычка сплетничать и пустословить на рабочем месте. Нервирует подобное поведение каждого десятого (12%) респондента. Курение и сплетни больше раздражают женщин (13% и 12% соответственно), нежели мужчин (12% и 7%).

5% опрошенных назвали привычки плести интриги и безделье самыми раздражающими в коллегах. Наглость и навязчивость вызывают недовольство у 4% россиян, опоздания на работу нервируют 3% респондентов, беспорядок на рабочем месте, неаккуратность и неопрятный вид бесят 2% жителей страны, передает ТАСС.

Среди других раздражающих привычек — агрессия, глупость, зависть, постоянное общение по телефону, занудство и конфликтность коллег.

Напомним, ранее сообщалось, что 73% россиян употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем.