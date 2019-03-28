Трамп: глава комитета по разведке должен покинуть пост

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф должен быть снят с должности.

«Им (членам комитета) следует выгнать его из комитета или с места председателя комитета. Он позорит нашу страну», — сказал Трамп в интервью Fox News.

По мнению президента США, комментарии Шиффа о сговоре между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией являются преступлением.

Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф сказал, что сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией был и комитет продолжит искать доказательства этого.

В начале марта в отставку подал директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн.