Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку
Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подал в отставку со своего поста в администрации. Об этом сообщили в Белом доме.
Уточняется, что в дальнейшем Шайн будет консультировать президента Дональда Трампа в предвыборной кампании 2020 года. В настоящее время не обсуждается, кто придет на замену Шайну, сообщает CNBC.
Cам Шайн заявил, что «с нетерпением ждет возможности поработать над предвыборной кампанией президента Трампа и проводить больше времени с [его] семьей».
Напомним, что Билл Шайн занял должность директора по коммуникациям в 2018 году.
В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил об отставке Джеффа Сешнса с поста генерального прокурора. В феврале этого года его место занял Уильям Барр.ОбществоВласть
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