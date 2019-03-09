Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку

Директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подал в отставку со своего поста в администрации. Об этом сообщили в Белом доме.

Уточняется, что в дальнейшем Шайн будет консультировать президента Дональда Трампа в предвыборной кампании 2020 года. В настоящее время не обсуждается, кто придет на замену Шайну, сообщает CNBC.

Cам Шайн заявил, что «с нетерпением ждет возможности поработать над предвыборной кампанией президента Трампа и проводить больше времени с [его] семьей».

Напомним, что Билл Шайн занял должность директора по коммуникациям в 2018 году.

В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил об отставке Джеффа Сешнса с поста генерального прокурора. В феврале этого года его место занял Уильям Барр.