Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую ГЭС в Венесуэле совершил снайпер

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новый блэкаут в стране устроил снайпер.

По его словам, атака была совершена при помощи дальнобойной винтовки в рамках спецоперации против Венесуэлы.

«За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений», — заявил Мадуро в интервью государственному телевидению.

Также президент страны подчеркнул, что причиненный гидроэлектростанции ущерб оценивается как «очень серьезный». Он добавил, что в скором времени электроснабжение в стране будет восстановлено, передает «РИА Новости».

Напомним, на этой неделе большая часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара.