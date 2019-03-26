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Венесуэла второй раз за сутки осталась без света

10:59, 26.03.2019
Венесуэла второй раз за сутки осталась без света
Фото: pixabay.com

Большая часть территории Венесуэлы второй раз за сутки осталась без электричества. Причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал, что власти устанавливают размеры причиненного ущерба.

Как сообщает телеканал NTN24, без света осталось 88% территории Венесуэлы. В частности, электричества лишились Каракас, Маракайбо, Баринас, Валенсия, а также штаты Лара, Арагуа, Фалькон, Мерида и частично Нуэва Эспарта. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах страны.

В середине марта в большинстве штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества. Причиной случившегося называют саботаж на ГЭС имени Симона Боливара. Позднее стало известно, что полиция задержала двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны.

Происшествия
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