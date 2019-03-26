Венесуэла второй раз за сутки осталась без света

Большая часть территории Венесуэлы второй раз за сутки осталась без электричества. Причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал, что власти устанавливают размеры причиненного ущерба.



Как сообщает телеканал NTN24, без света осталось 88% территории Венесуэлы. В частности, электричества лишились Каракас, Маракайбо, Баринас, Валенсия, а также штаты Лара, Арагуа, Фалькон, Мерида и частично Нуэва Эспарта. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах страны.

В середине марта в большинстве штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества. Причиной случившегося называют саботаж на ГЭС имени Симона Боливара. Позднее стало известно, что полиция задержала двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны.