В МЧС рассказали, как определить безопасную толщину льда

В МЧС назвали толщину безопасного льда и рассказали, как правильно определить ее.

В первую очередь в ведомстве посоветовали обращать внимание на цвет льда. Так, прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком свидетельствует о его прочности. Тонким является лед, который приобретает молочно-мутный, серый цвет, лед обычно ноздреватый и пористый.

Кроме того, тонкий лед чаще всего находится в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения, рассказали в столичном ГУ МЧС.

Также в ведомстве обозначили толщину безопасного льда:

безопасная толщина льда для одного человека — не менее 7 см;

безопасная толщина льда для сооружения катка — 12 см и более;

безопасная толщина льда для совершения пешей переправы — 15 см и более;

безопасная толщина льда для проезда автомобилей — не менее 30 см.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане закрыли все ледовые переправы через реки.