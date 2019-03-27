Арестованный экс-министр Абызов будет содержаться в Лефортово

Адвокат бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова рассказал, что содержаться он будет в СИЗО №2 ФСИН России (Лефортово).

Кроме экс-министра по делу о хищении 4 млрд рублей были арестованы еще четыре человека, передает «Интерфакс».

Среди фигурантов: Николай Степанов, Галина Фрайндерберг, Александр Пелипасов и Максим Русаков.

Напомним, что Абызов был отправлен под арест до 25 мая. Этот же срок содержания под стражей суд избрал и остальным фигурантам.