ЦБ: российская экономика продолжила расти в феврале
Центробанк сообщил о росте российской экономики в феврале 2019 года. По подсчетам регулятора, рост ВВП по итогам I квартала составит 1—1,5 процента.
Прогноз Центробанка по росту ВВП за весь 2019 год составляет 1,2—1,7 процента.
Увеличение выпуска наблюдалось по широкому кругу производств, в том числе сырья, промежуточных и инвестиционных товаров, продуктов питания, говорится в докладе «Экономика: факты, оценки, комментарии».
На рост выпуска, помимо статистических данных, указывали и результаты опросов. Респонденты, опрошенные IHS Markit (PMI), отмечали ускорение роста объемов производства. По данным мониторинга предприятий, проводимого регулятором, экономическая конъюнктура улучшалась на предприятиях обрабатывающей промышленности, электроэнергетики и торговли. При этом деловые настроения улучшались во всех федеральных округах.
Потребительская активность в феврале оставалась сдержанной. Рынок труда находился вблизи равновесия. Динамика потребительского спроса и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления.
Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала самым слабым местом российской экономики отсутствие длинных денег.
АналитикаЭкономика
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