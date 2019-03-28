Корейский Genesis поднял цены на свои автомобили в России

Корейский премиум-бренд Genesis (входит в Hyundai Motor Group) поднял в Рогссии цены на автомобили 2019 года.

Подорожание новых машин заметили эксперты сайта «Цена Авто». Стоимость седанов G70 и G90 выросла на 20-115 тысяч рублей, передает «Автостат».

При этом не изменились цены на автомобили 2018 года производства. Также не поднялась стоимость седана G80.

В феврале цены на весь модельный ряд Genesis уже выросли на 40-110 тысяч. При этом, по данным агентства, за февраль российские дилеры Genesis продали 428 автомобилей этой марки.