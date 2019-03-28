Синоптики Татарстана прогнозируют снег и туман
Сегодня, 28 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Синоптики предупреждают и о тумане.
Ветер неустойчивый слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем максимальная температура воздуха достигнет 2—7 градусов выше ноля. В Казани ожидается от +2°С до +5°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +3°С до +6°С.
Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым