Синоптики Татарстана прогнозируют снег и туман

Сегодня, 28 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Синоптики предупреждают и о тумане.

Ветер неустойчивый слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура воздуха достигнет 2—7 градусов выше ноля. В Казани ожидается от +2°С до +5°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +3°С до +6°С.

Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.