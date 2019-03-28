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Синоптики Татарстана прогнозируют снег и туман

04:29, 28.03.2019
Синоптики Татарстана прогнозируют снег и туман
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 28 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможны осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Синоптики предупреждают и о тумане.

Ветер неустойчивый слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура воздуха достигнет 2—7 градусов выше ноля. В Казани ожидается от +2°С до +5°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +3°С до +6°С.

Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Общество Татарстан
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