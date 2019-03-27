Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев покинет свой пост после скандала с плагиатом в диссертации

Председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Хайдар Валеев покинет пост.

Завтра пройдет заседание ЦИК, на котором будет принята отставка Валеева. Сам он подтвердил уход, не уточнив его причины, пишет «Коммерсант».

Основной кандидат на должность главы ЦИК Башкирии — директор института права БГУ Илона Макаренко.

Напомним, что в начале 2017 года сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат в докторской Валеева. Исследователи обвинили чиновника в заимствованиях из работы бывшего руководителя администрации президента Башкирии Ильдара Гимаева и диссертации завкафедрой публично-правовых дисциплин Международного университета Елены Крыловой.

Позже диссертационный совет СПбГУ подтвердил наличие плагиата и рекомендовал ВАКу лишить ученой степени Хайдара Валеева. За ним аналогичную рекомендацию дал и экспертный совет по политологии ВАК.

В ноябре 2018 года Валеев заявил о намерении отозвать свою докторскую диссертацию.