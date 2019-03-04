Владимир Путин принял решение назначить одного посла в две страны

Президент РФ Владимир Путин назначил Вадима Разумовского послом Российской Федерации одновременно в двух африканских государствах, сообщает «Российская газета».

Разумовский станет занимать должность посла РФ в Гвинее, а также в Сьерра-Леоне — по совместительству. Другим указом Путин освободил от обязанностей посла России в Гвинее и Сьерра-Леоне Александра Брегадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сменил полномочных послов России в Португалии, Перу и на Кубе. Так, Михаила Камынина назначили чрезвычайным и полномочным послом РФ в Португалии, освободив его от аналогичной должности на Кубе и Багамских островах по совместительству. Вместо него послом на Кубе стал Андрей Гуськов, который ранее занимал должность в Перу. На место Гуськова назначили Игоря Романченко.