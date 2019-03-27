Казанские Ту-22М3 выполнили ракетные пуски на учениях в Астраханской области

Бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3, производимые на Казанском авиационном заводе, выполнили пуски управляемых ракет в ходе учений с участием белорусских военных на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Всего было задействовано более 40 экипажей оперативно-тактической, дальней и армейской авиации ВКС России, включая самолеты Ту-22М3, Су-35С, Су-34, Су-24М, МиГ-29СМТ, Су-25СМ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М. Они выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям в составе штатных пар и звеньев, пишет «РИА Новости».

Ранее в Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3, производимые на Казанском авиационном заводе.