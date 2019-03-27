Кипрский офшор, фигурирующий в деле Абызова, начал менять регистрационные данные — СМИ

Фото: Максим Платонов

Кипрский офшор Blacksiris, фигурирующий в уголовном деле бывшего министра по делам «Открытого правительства» РФ Михаила Абызова, начал менять регистрационные данные.

Как сообщает «Медуза», сегодня поступило два заявления на смену регистрационных данных компании.

По данным Следкома, Абызов вывел на счета подконтрольного ему офшора Blacksiris 4 млрд рублей, похищенные у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети»

Накануне стало известно о задержании Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Следствие ходатайствует об избрании Абызову меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание суда пройдет сегодня.