Новый президент Казахстана должен приехать в Россию 3 апреля

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые посетит Россию 3 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.

На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.