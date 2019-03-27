С 2015 года из-за непредоставления отчетности суды выписали партиям штрафы на 83,5 млн рублей

ЦИК России и региональные избиркомы составили более 4 тысяч протоколов в отношении политических партий и их региональных отделений, сообщает ТАСС.

Эти протоколы составлены из-за непредоставления или нарушения сроков предоставления финансовой отчетности с 2015 года. Отмечается, что суды оштрафовали партии и их региональные отделения на 83,5 млн рублей.

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Центризбирком в его нынешнем составе должен быть «распущен и выгнан» после отказа передать вакантный партийный мандат депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину. «Она (Центральная избирательная комиссия) грубо нарушает элементарные правила и законы», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).