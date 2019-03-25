В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей

Заместитель председателя демократической партии «Ак Жол» («Светлый путь») Казахстана Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей. По его мнению, этим городам следует присвоить имена казахских исторических личностей.

«Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова», — сказал Иса.

По словам зампредседателя партии «Ак Жол», это его личное предложение. Оно может быть рассмотрено фракцией партии.

Иса также заявил, что считает правильным переименование Астаны в Нур-Султан, передает «РИА Новости».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан.