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В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей

12:45, 25.03.2019 6
В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей
Фото: pixabay.com

Заместитель председателя демократической партии «Ак Жол» («Светлый путь») Казахстана Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей. По его мнению, этим городам следует присвоить имена казахских исторических личностей.

«Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова», — сказал Иса.

По словам зампредседателя партии «Ак Жол», это его личное предложение. Оно может быть рассмотрено фракцией партии.

Иса также заявил, что считает правильным переименование Астаны в Нур-Султан, передает «РИА Новости».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан.

ОбществоВласть
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 25 марта
    Верное решение. Все населенные пункты Казахстана родными именами.
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    Анонимно 25 марта
    Равномерно надо, перегибы излишни с иторическими названиями.
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  • Анонимно 25 марта
    В Нурсултановск, Нурсултанодар и Нурсултаней?
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    Анонимно 25 марта
    это уже как казахский народ решит.
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  • Анонимно 25 марта
    Давно пора ,но этого мало русский язык надо сделать добровольным ,моим детям татарам он не нужен а казакским детям тем более кто желает пусть учит добровольно по заявлению
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    Анонимно 25 марта
    Согласен.
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