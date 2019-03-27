Татарстанец установил новый рекорд Книги Гиннесса, проплыв более 8 км в ледяной воде
Житель Татарстана Ильдус Маликов установил новый рекорд Книги Гиннесса, проплыв 8 км 50 метров при температуре воды плюс 1 градус.
Всего 61-летний мужчина сделал 57 заплывов и пробыл в воде 380 минут, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Министерство спорта Татарстана.
Заплыв проводился в честь 100-летия ТАССР по инициативе самого Маликова. Ему вручен сертификат, подтверждающий новый рекорд Книги Гиннесса.Спорт Татарстан
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