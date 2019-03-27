Правительство выступило с предложением скорректировать порядок начисления пенсий участникам Великой Отечественной войны

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении действующего порядка начисления пенсий участникам Великой Отечественной войны. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет в том числе о фронтовиках, которые принимали участие в боевых действиях в составе действующей армии, а также о лицах, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Законопроект предлагает не применять действующую норму исчисления пенсий к некоторым категориям участников Великой Отечественной войны. Подразумевается, что в этом случае пенсии будут начисляться «без ограничения размера денежного довольствия».

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля в России повышаются социальные пенсии. Также вводятся изменения в оформлении ОСАГО и расчет НДС. Еще в середине марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации социальных пенсий. Они поднимутся на 2 процента. Максимальная прибавка ожидает военнослужащих по призыву, ставших инвалидами I группы, — 310 рублей, до 15 851 рубля.