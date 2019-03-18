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В России с апреля проиндексируют социальные пенсии на 2%

12:33, 18.03.2019
В России с апреля проиндексируют социальные пенсии на 2%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Правительство России проиндексировало на 2% размер социальных пенсий в стране.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации, размер пенсии повысится с 1 апреля.

Социальную пенсию могут получать те граждане, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума. Перерасчет затронет более 4 млн человек.

Общество
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