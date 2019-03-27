Шойгу рассказал о планах по новой военно-строительной структуре

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-строительная публично-правовая компания (ППК) будет некоммерческой структурой, сообщает «Интерфакс».

У нее будет статус единственного исполнителя в области военного строительства. ППК создается, чтобы преобразовать военно-строительный комплекс после ликвидации в 2017 году Спецстроя России.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что военное ведомство планирует создать собственную киностудию. На ней должны сниматься современные художественные фильмы о современной Российской армии. Строительство начнется уже в ближайшее время. Министр посетовал, что о современных Вооруженных силах создается недостаточно кинокартин. Шойгу также предложил проводить отдельный армейский кинофестиваль.