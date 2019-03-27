Шойгу заявил о планах создания киностудии

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что военное ведомство планирует создать собственную киностудию. На ней должны сниматься современные художественные фильмы о современной российской армии.

Строительство начнется уже в ближайшее время, передает ТАСС.

Министр посетовал, что о современных Вооруженных Силах создается недостаточно кинокартин. Шойгу также предложил проводить отдельный армейский кинофестиваль.

Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства была учреждена в ноябре 2015 года для поощрения творческих проектов, способствующих военно-патриотическому воспитанию россиян. В 2019 г. премия присуждается в третий раз.