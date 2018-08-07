Минтранс РФ намерен снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году

В следующем году смертность на российских дорогах должна снизиться до 11,7 случаев на 100 тыс. населения или 10% по сравнению с текущим уровнем. Об этом говорится в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанном в Минтрансе РФ.

Планируется, что к 2024 году число погибших в авариях должно уменьшиться втрое. Для достижения таких показателей на дорогах установят новые видеокамеры, отбойники и создадут прочую инфраструктуру, которая обеспечит безопасность движения, пишут «Известия».

В Госавтоинспекции сообщили, что в первой половине этого года в России произошло свыше 69 тысяч ДТП, в которых погибло почти 7 тысяч человек. К регионам с наибольшим количеством аварий принадлежат Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская область.



Напомним, что о достижении смертности до 4 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году также говорится в Стратегии безопасности дорожного движения.