Казанский суд рассмотрит дело о неподтвержденных доходах сотрудницы казначейства

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В Советском райсуде Казани начался процесс по иску прокурора Татарстана Илдуса Нафикова к начальнику организационно-аналитического отдела управления Федерального казначейства по РТ Олесе Алексеевой. Истец требует изъять у ответчицы имущество на 9,6 млн рублей и обратить его в пользу государства.

Речь о трехкомнатной квартире и парковочном месте в центре Казани, которые в прокуратуре считают приобретенными на неподтвержденные доходы чиновницы.

Подаче иска предшествовала проверка в управлении Федерального казначейства в рамках антикоррупционного законодательства, предусматривающего контроль за расходами и доходами госслужащих.

Комментировать претензии прокуратуры Олеся Алексеева пока отказывается.

О «раскулачивании» по-татарстански — в материале «Реального времени».