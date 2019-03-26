Доля убыточных организаций в России по итогам января выросла до 35,8%

По итогам января 2019 года доля убыточных организаций в России составила 35,8%. Это на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей. Так, 30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, а 16,8 тыс. — убыток на сумму 555,8 млрд рублей).

Ранее Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в российской экономике. Так, по итогам 2017 года доля МСБ составила 21,9%, или более 20 трлн рублей.