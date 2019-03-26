Медведев дал поручение проработать вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкульту до 15 апреля проработать вопрос, связанный с возможностью введения административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах. Соответствующее поручение размещено на официальном портале правительства РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал предложение Ассоциации владельцев кинотеатров ограничить преимущества в прокате для российских фильмов. Он дал понять, что не намерен вводить квоты для льготного проката. «Это нездоровое предложение. Мы за то, чтобы работать во взаимодействии с кинотеатрами и киносетями. Более того, Министерство культуры, как никто другой, заинтересовано в объективном развитии нашей кинотеатральной сети», — приводит ТАСС слова министра.