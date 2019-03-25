Мединский назвал «нездоровым» предложение кинотеатров ограничить преимущества российских фильмов

Министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал предложение Ассоциации владельцев кинотеатров ограничить преимущества в прокате для российских фильмов. Он дал понять, что не намерен вводить квоты для льготного проката.

«Это нездоровое предложение. Мы за то, чтобы работать во взаимодействии с кинотеатрами и киносетями. Более того, Министерство культуры, как никто другой, заинтересовано в объективном развитии нашей кинотеатральной сети», — приводит ТАСС слова министра.

Мединский подчеркнул, что всегда выступает в защиту кинотеатров и на последнем заседании правительственного совета предложил установить для них специальный льготный налоговый режим.

Напомним, что кинотеатры предложили разработать отдельный режим проката для общественно значимых фильмов. В проекте говорилось, что количество фильмов, которые могут получить преференции при определении даты выхода в прокат, необходимо ограничить до фиксированного количества, например пяти.