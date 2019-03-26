Обувная фабрика «Спартак» направила требования ООО «Спартак-Финанс» в размере 335 млн рублей

ОАО «Обувная фабрика «Спартак» направило в адрес конкурсного управляющего ООО «Спартак-Финанс» требование в размере 335 766 509,00 рублей. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Основание требования — договор аренды от 1 мая 2010 года, договор аренды нежилого помещения от 1 июня 2014 года, а также договор займа и договор купли-продажи части доли в УК Общества.

Напомним, ранее сообщалось, что ООО «Управляющая компания «Татинк» направило в адрес конкурсного управляющего ООО «Торговый дом «Спартак» заявление о включении в реестр требований кредиторов. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Сумма требований — 192 034 000,00 рублей.