В Казани Следком запросил домашний арест для лидера «Справедливой России» Бильгильдеевой — ей стало плохо

Сегодня в Приволжском райсуде Казани планировали рассмотреть ходатайство о помещении депутата Казгордумы, лидера фракции «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой под домашний арест.

Заседание назначили на 14 часов. А в первой половине дня следователи планировали предъявить Бильгильдеевой обвинение и допросить ее в новом качестве.

Однако в Следком она не приехала — ей стало плохо, пришлось вызывать скорую, сообщил «Реальному времени» адвокат депутата Физули Балафендиев.

Не появилась Бильгильдеева и на заседании суда. В итоге оно было отложено.

Напомним, еще осенью 2018 года Рушанию Бильгильдееву заподозрили в мошенничестве с реализацией участков и получением денег за подводку всех коммуникаций от клиентов ООО «Агентство недвижимости «Пассаж». Тогда размер ущерба оценивался в 7 млн рублей. Сейчас он вырос до 30 млн.



Почему защитники депутата связали ходатайство следствия с нежеланием пускать Бильгильдееву на выборы — в материале «Реального времени».