Минстрой и ЦБ подготовят рекомендации по проектному финансированию жилья

Фото: Олег Тихонов

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заявил, что Минстрой и Центробанк совместно подготовят рекомендательный стандарт по проектному финансированию жилищного строительства, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что для работы с проектным финансированием нужно время, наработка практик и непосредственно формирование определенного стандарта, над которым совместно работают в ведомстве и ЦБ РФ.

Напомним, ранее заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова заметила, что от застройщиков поступило только 500 заявок на предоставление проектного финансирования, сообщает ТАСС. Она отметила, что на сегодня 50 договоров на проектное финансирование уже заключены на 54 млрд рублей, открыто немногим более тысячи счетов эскроу. Полякова подчеркнула, что это достаточно низкие темпы.