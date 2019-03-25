Центробанк заявил о низких темпах перехода застройщиков на проектное финансирование

Заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова заметила, что от застройщиков поступило только 500 заявок на предоставление проектного финансирования, сообщает ТАСС.

Она отметила, что на сегодня 50 договоров на проектное финансирование уже заключены на 54 млрд рублей, открыто немногим более тысячи счетов эскроу. Полякова подчеркнула, что это достаточно низкие темпы.

Напомним, ранее общественная палата Татарстана собрала застройщиков, банкиров и чиновников, речь шла об изменениях на рынке строящегося жилья, связанных с необходимостью перехода на эскроу-счета с 1 июля 2019 года. По данным Минстроя РТ, половина застройщиков в республике заявила о готовности перехода, остальных поторопили. Несмотря на то что осталось всего три месяца, на некоторые вопросы нет ответов. Застройщики и банки пришли к выводу, что затруднительной будет, например, комплексная застройка.