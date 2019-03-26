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МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и сильном ветре

13:22, 26.03.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и сильном ветре
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 21 часа 26 марта до 10 часов 27 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью и утром в Татарстане и Казани местами ожидаются сильный ветер порывами 15—18 м/с (в Казани до 16 м/с) и метель. На дорогах республики гололед, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане местами возможен дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем по республике составит от 1 до 6 градусов выше ноля.

Общество Татарстан
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