МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 21 часа 26 марта до 10 часов 27 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью и утром в Татарстане и Казани местами ожидаются сильный ветер порывами 15—18 м/с (в Казани до 16 м/с) и метель. На дорогах республики гололед, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане местами возможен дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем по республике составит от 1 до 6 градусов выше ноля.