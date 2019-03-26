Синоптики Татарстана предупредили о метели и дожде

Сегодня, 26 марта, в Татарстане облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, местами кратковременная метель. Также на западе республики метеорологи прогнозируют местами дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах 1—6 градусов выше ноля. В Казани ожидается от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +1°С до +5°С.

На дорогах гололедица, ночью и утром местами сильная.