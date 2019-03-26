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Следком устанавливает причину смерти генерал-майора ФСБ в Москве

11:38, 26.03.2019
Следком устанавливает причину смерти генерал-майора ФСБ в Москве
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет начал проверку по факту смерти генерал-майора ФСБ в Москве.

Тело 60-летнего мужчины было обнаружено в квартире на северо-западе Москвы. Признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

Имя погибшего не называется. Рядом с умершим было найдено пенсионное удостоверение ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее экс-главу бывшего генподрядчика космодрома Восточный обнаружили мертвым в Москве.

Общество
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