Следком устанавливает причину смерти генерал-майора ФСБ в Москве

Следственный комитет начал проверку по факту смерти генерал-майора ФСБ в Москве.

Тело 60-летнего мужчины было обнаружено в квартире на северо-западе Москвы. Признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

Имя погибшего не называется. Рядом с умершим было найдено пенсионное удостоверение ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее экс-главу бывшего генподрядчика космодрома Восточный обнаружили мертвым в Москве.