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Российские власти помогут Ford Sollers

13:59, 14.03.2019
Российские власти помогут Ford Sollers
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские власти в курсе ситуации с Ford Sollers в РФ.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Козака, правительство поможет компании.

Напомним, ранее сообщалось, что американский автопроизводитель Ford собирается закрыть два завода — в Ленинградской области и Татарстане. Это делается для того, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей. Под закрытие могут попасть завод в Набережных Челнах, выпускающий EcoSport и Fiesta, и производство во Всеволожске, где выпускают Focus и Mondeo. Также у Ford есть завод в Елабуге, где производят Ford Transit, Kuga и Explorer.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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