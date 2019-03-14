Российские власти помогут Ford Sollers

Российские власти в курсе ситуации с Ford Sollers в РФ.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Козака, правительство поможет компании.

Напомним, ранее сообщалось, что американский автопроизводитель Ford собирается закрыть два завода — в Ленинградской области и Татарстане. Это делается для того, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей. Под закрытие могут попасть завод в Набережных Челнах, выпускающий EcoSport и Fiesta, и производство во Всеволожске, где выпускают Focus и Mondeo. Также у Ford есть завод в Елабуге, где производят Ford Transit, Kuga и Explorer.