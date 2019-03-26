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Глава ОАК представил премьеру Малайзии новейший Су-57

09:28, 26.03.2019
Глава ОАК представил премьеру Малайзии новейший Су-57
Фото: mil.ru

Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.

В ходе презентации самолета Слюсарь отметил, что Россия пока не поставляла его в другие страны мира. Президент ОАК выразил надежду, что новый самолет будет приобретен Малайзией.

Также Слюсарь рассказал Мохамаду о самолетах Су-35 и МиГ-35, передает «РИА Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Су-57 является лучшим военным самолетом в мире. В этом году начинаются испытания двух новых серийных самолетов Су-57. Их могут оснастить гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

ПромышленностьОПК
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