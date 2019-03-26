Правительство РФ занялось созданием полноценного кодекса контроля и надзора

Правительство России начало работу над созданием полноценного кодекса контроля и надзора. Об этом рассказал заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

По его словам, сейчас написано несколько глав этого документа. В документе будут определены все участники контрольно-надзорного производства, права как подконтрольного лица, так и инспектора.

Кроме того, новый кодекс будет содержать принципы риск-ориентированного подхода при определении количества проверок.

Любимов объяснил необходимость создания кодекса тем, что в настоящее время существуют отдельные положения в КоАПе и положения в законах, но нет единого акта, который бы определял вопросы контроля и надзора, передает «РИА Новости».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить к 1 июня концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.