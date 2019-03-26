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Каждый четвертый бывший губернатор в России остался во властных структурах — эксперты

05:46, 26.03.2019 1
Каждый четвертый бывший губернатор в России остался во властных структурах — эксперты
Фото: pixabay.com

Каждый четвертый покинувший свой пост российский губернатор остался во властных структурах страны. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика».

По данным экспертов, 26 из 100 бывших руководителей регионов либо получили более высокое, равнозначное или низкое положение в органах власти. 20 экс-глав субъектов стали членами одной из двух палат парламента или аудиторами Счетной палаты.

Под следствие попали десять бывших губернаторов. Аналогичное число экс-руководителей занялись преподавательской или общественной деятельностью. Десять чиновников «пропали с радаров», восемь находятся в «режиме ожидания», трое умерли.

Кроме того, 14 бывших губернаторов перешли в государственный или частный бизнес.

Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве регионов, где назначили новых губернаторов-технократов, ухудшилась ситуация.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:58
    1. жоржик. если бы тянули воз, то их бы не сняли, а так не в коня корм, скажем как у нас с вертолётами?
    2. самое лучшее для них, это идти в частный бизнес на Дальнем Востоке, в частности Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае и на Таймыре;
    3.Лучше конечно на Таймыре -развитие рыбных промыслов на реке Хатанга, где промышлял Бегичев;
    4. вот тогда поедим своей рыбки, а не будем лопать норвежскую форель и тем самым кормить страну НАТО, которое против Крымнаш..
    5. кстати будущий король Норвегии Харальд Суровый служил потомкам крестителя Руси Владимира (сыну Святослава, из черепа которого печенежский хан сделал себе чашу и пил из неё на пирах) то есть бывал в Крыму, который тогда уже был под Русью, а ни каких монголов, тем более чингизидов, там не было и в помине. То есть Норвегия, чьи сыны служили Руси ни х... не знают истории, а берутся в составе НАТО судить, чей Крым;
    6. Харальд погиб 25 сентября 1066 году в битве при Стамфорд-Бридже, около города Йорк, против войска короля Англии Гарольда Годвинсона. Он прибыл в Англию с претензией на английский трон. Такие вот дела..
    7. так что всех бывшим губернаторам, надо давать шанс на реке Хатанге, как дали шанс Харальду, и ежели покажут себя, то можно будет предлагать избирать их по новой по новой. То есть будет наша рыба вместо норвежской, ребятам можно доверять, не будет скатертью дорога э на дачу э на Лазурном берегу ухлёстывать за французскими бабами...э
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