Каждый четвертый бывший губернатор в России остался во властных структурах — эксперты

Каждый четвертый покинувший свой пост российский губернатор остался во властных структурах страны. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика».

По данным экспертов, 26 из 100 бывших руководителей регионов либо получили более высокое, равнозначное или низкое положение в органах власти. 20 экс-глав субъектов стали членами одной из двух палат парламента или аудиторами Счетной палаты.

Под следствие попали десять бывших губернаторов. Аналогичное число экс-руководителей занялись преподавательской или общественной деятельностью. Десять чиновников «пропали с радаров», восемь находятся в «режиме ожидания», трое умерли.

Кроме того, 14 бывших губернаторов перешли в государственный или частный бизнес.

Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве регионов, где назначили новых губернаторов-технократов, ухудшилась ситуация.