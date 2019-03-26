Каждый четвертый бывший губернатор в России остался во властных структурах — эксперты
Каждый четвертый покинувший свой пост российский губернатор остался во властных структурах страны. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика».
По данным экспертов, 26 из 100 бывших руководителей регионов либо получили более высокое, равнозначное или низкое положение в органах власти. 20 экс-глав субъектов стали членами одной из двух палат парламента или аудиторами Счетной палаты.
Под следствие попали десять бывших губернаторов. Аналогичное число экс-руководителей занялись преподавательской или общественной деятельностью. Десять чиновников «пропали с радаров», восемь находятся в «режиме ожидания», трое умерли.
Кроме того, 14 бывших губернаторов перешли в государственный или частный бизнес.
Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве регионов, где назначили новых губернаторов-технократов, ухудшилась ситуация.ОбществоВласть
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2. самое лучшее для них, это идти в частный бизнес на Дальнем Востоке, в частности Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае и на Таймыре;
3.Лучше конечно на Таймыре -развитие рыбных промыслов на реке Хатанга, где промышлял Бегичев;
4. вот тогда поедим своей рыбки, а не будем лопать норвежскую форель и тем самым кормить страну НАТО, которое против Крымнаш..
5. кстати будущий король Норвегии Харальд Суровый служил потомкам крестителя Руси Владимира (сыну Святослава, из черепа которого печенежский хан сделал себе чашу и пил из неё на пирах) то есть бывал в Крыму, который тогда уже был под Русью, а ни каких монголов, тем более чингизидов, там не было и в помине. То есть Норвегия, чьи сыны служили Руси ни х... не знают истории, а берутся в составе НАТО судить, чей Крым;
6. Харальд погиб 25 сентября 1066 году в битве при Стамфорд-Бридже, около города Йорк, против войска короля Англии Гарольда Годвинсона. Он прибыл в Англию с претензией на английский трон. Такие вот дела..
7. так что всех бывшим губернаторам, надо давать шанс на реке Хатанге, как дали шанс Харальду, и ежели покажут себя, то можно будет предлагать избирать их по новой по новой. То есть будет наша рыба вместо норвежской, ребятам можно доверять, не будет скатертью дорога э на дачу э на Лазурном берегу ухлёстывать за французскими бабами...э