Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus

Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали патентную заявку российского бренда люксовых автомобилей Aurus. Из-за этого остался в неопределенном состоянии вопрос продаж бренда в Европе.

Зарубежные компании оспорили заявку Aurus в европейском Бюро по интеллектуальной собственности. Они считают, что название схоже до степени смешения с названиями хетчбека Auris, кроссовера Urus и суббренда Taurus, пишут «Известия».

В Минпромторге РФ считают, что беспокоиться не о чем. Бренд уже зарегистрирован на территории Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Литвы и Латвии.

Однако по предположениям специалистов, три компании-заявительницы могут оспорить эти лицензии. Возможно Aurus сможет договориться с конкурентами. Но возможно бренду придется искать новое название для европейского рынка.

Напомним, что производство новых российских люксовых авто планируется запустить в Татарстане. Выпуском займется завод «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга». Оно стартует уже в 2020 году.



