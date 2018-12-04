Власти Башкирии исключили из плана приватизации Республиканское управление капстроительства

Казенное предприятие «Республиканское управление капитального строительства» Башкирии исключено из прогнозного плана приватизации госимущества РБ до 2020 года.

В мае предприятие вносилось в план приватизации путем преобразования в акционерное общество или общество ограниченной ответственности. Причины, по которым принималось это решение, не сообщались, равно как не сообщаются причины отмены этого приказа минземимущества, пишет «Коммерсант».

РУКС основано в 2006 году. Выполняет функцию технического заказчика строительства крупных объектов, которые финансирует республиканский бюджет и Фонд социальных целевых программ, куда отчисляют средства такие компании как «Башнефть», «Транснефть», УГМК-холдинг и другие. В текущем году, как сообщается на сайте организации, она была заказчиком 54 таких объектов, строительство которых приурочено к празднованию столетия республики в 2019 году.